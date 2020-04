Cerkve 4. maja odpirajo vrata, tudi s svetimi mašami

Ljubljana, 28. aprila - V ponedeljek se bodo znova odprla vrata slovenskih cerkva za udeležbo vernikov pri svetih mašah in drugih bogoslužjih, ki so bila ustavljena zaradi epidemije novega koronavirusa, so sporočili iz Slovenske škofovske konference (SŠK). Ob tem bodo skladno s pravili v času epidemije veljali zaščitni ukrepi.