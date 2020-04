V ponedeljek šest novih okužb z novim koronavirusom, tri nove smrti zaradi covida-19

Ljubljana, 28. aprila - Na praznični ponedeljek so v Sloveniji opravili 683 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili šest okužb, skupaj 1408. V ponedeljek so umrli trije bolniki s covidom-19, skupaj doslej 86. V bolnišnicah je bilo 78 bolnikov, od teh 24 na intenzivni negi, v domačo oskrbo so odpustili dve osebi, je na spletu objavila vlada.