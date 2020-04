Za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi izjave še dva dni

Ljubljana, 28. aprila - Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo preko eDavkov vložiti izjavo do konca aprila, če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. aprila in 20. maja. Če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. junija, je rok za predložitev izjave 31. maj.