Do večje prepoznavnosti slovenskega poslovnega okolja z 19 novimi ambasadorji

Ljubljana, 28. aprila - Javna agencija Spirit Slovenija je v okviru nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva izbrala 19 novih ambasadorjev, ki bodo s trajnostnimi in inovativnimi rešitvami pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite in zelene države. Med novimi ambasadorji so Akrapovič, Pipistrel, Alpina in Elan.