ECB: Povečane nevarnosti prenosa okužbe prek bankovcev ni

Ljubljana, 28. aprila - Večjega tveganja za okužbo z novim koronavirusom prek bankovcev ni, so pokazale analize, ki jih je naročila Evropska centralna banka (ECB). Te so ugotovile, da je na površinah, kot je plastika, od 10 do 100-krat večja vsebnost virusnih teles kot na bankovcih.