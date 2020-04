DZ potrdil postopno sproščanje ukrepov na sodiščih in v upravi

Ljubljana, 28. aprila - Državni zbor je soglasno, s 86 glasovi potrdil novelo zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi, po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v nenujnih zadevah. Strankam sicer vsaj do konca epidemije ne bo treba narediti ničesar, saj roki v nenujnih zadevah v sodnih in upravnih postopkih v času epidemije ne tečejo.