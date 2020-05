Ureditev poslovne cone Vrbje pri Žalcu poteka po načrtih

Žalec, 1. maja - Ureditev poslovne cone Vrbje pri Žalcu, ki se je začela konec leta 2019, kljub epidemiji novega koronavirusa poteka po načrtih. Izvajalec gradbenih del podjetje Nivo eko je do aprila zgradil parkirišča na vzhodnem delu in dovozno cesto do cone, je zapisano na spletni strani žalske občine.