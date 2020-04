Vransko, 28. aprila - Celjski policisti so v ponedeljek popoldne ustavili voznika avtomobila, ki je divjal po štajerski avtocesti. Na odseku med Vranskim in Šentrupertom je vozil s kar 223 kilometri na uro. Voznika so policisti kaznovali z globo 1200 evrov, dobil pa je tudi devet kazenskih točk, so zapisali na Policijski upravi Celje.