Moldavijec nezakonito prevažal šest tujcev

Ljutomer, 28. aprila - Ljutomerski policisti so v ponedeljek okoli 19. ure med varovanjem meje ustavili avtomobil z madžarsko registracijo. Ugotovili so, da 32-letni državljan Moldavije v avtomobilu vozi šest Egipčanov in enega Iračana, ki so nezakonito prestopili mejo. Dva tujca je vozil v prtljažniku. Vozniku so policisti odvzeli prostost, so sporočili s policije.