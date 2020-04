Eko krog: Po epidemiji čas za razvoj gospodarstva na okoljskih temeljih

Zagorje ob Savi, 28. aprila - V času epidemije novega koronavirusa je bolj kot kdaj koli prej postalo jasno, da sta predpogoja zdravega gospodarstva zdravo okolje in zdravi ljudje, so prepričani v zasavski nevladni organizaciji Eko krog. Čas okrevanja po epidemiji je čas za dolgoročni razvoj gospodarstva na zdravih temeljih, ki upoštevajo okoljske omejitve, so poudarili.