V ponovljenem sojenju za poskus uboja za Bežigradom 2018 obdolženi obsojen na nižjo zaporno kazen

Ljubljana, 28. aprila - V ponovljenem sojenju za poskus uboja za Bežigradom novembra 2018 je ljubljansko okrožno sodišče Kamničanu Davidu Batiču prisodilo zaporno kazen treh let in treh mesecev zaporne kazni. K nižji kazni od prvotne so pripomogle ugotovitve, da bi zabodeni preživel tudi brez hitre zdravniške pomoči oz. da poškodbe niso bile tako hude, poročajo mediji.