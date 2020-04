V ponedeljek aktiviranih 1163 pripadnikov sil za zaščito in reševanje

Ljubljana, 28. aprila - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V ponedeljek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1163 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.