Zgodovinar Klabljan: Požig Narodnega doma v Trstu prvi, največji in še zdaleč ne edini napad

pogovarjala se je Maja Lazar Jančič

Ljubljana/Trst, 1. junija - Pred sto leti so italijanske državne ustanove s svojim odnosom dopustile požig Narodnega doma v Trstu. To je bil prvi in največji, a še zdaleč ne edini napad. Trst je ponudil plodna tla za razvoj fašizma, je v telefonskem pogovoru za STA dejal zgodovinar Borut Klabjan.