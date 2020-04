V ZDA se ubadajo z viškom hrane, cene v trgovinah pa rastejo

New York, 28. aprila - Ameriški živinorejci so zaradi pandemije novega koronavirusa v hudih težavah, saj morajo zaradi motenj v oskrbovalnih verigah pobiti na milijone svinj, piščancev in goveda, hkrati pa je zaradi odpuščanj v ZDA vse več lačnih ljudi, ki čakajo na pomoč v hrani. Samo prašičerejci bodo letos izgubili pet milijard dolarjev.