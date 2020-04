Dan varnosti in zdravja pri delu pod geslom Ustavimo pandemijo

Ljubljana/Strasbourg/Ženeva, 28. aprila - Današnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu bo potekal pod geslom Ustavimo pandemijo - varnost in zdravje pri delu lahko reši življenja. Mednarodna organizacija dela poziva k sprejetju posebnih ukrepov za varovanje zdravja milijonov, ki delajo v zdravstvu in na drugih področjih ter vsak dan tvegajo življenja, da pomagajo drugim.