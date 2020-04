New York, 27. aprila - Indeksi na newyorških borzah so prvi dan novega tedna trgovanja sklenili v zelenem. Vlagateljem je optimizem vlilo ponovno odpiranje gospodarstva v ZDA in rahljanje omejitvenih ukrepov v Evropi, kjer se je epidemiološka slika stabilizirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.