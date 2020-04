Krizni dodatek si želijo tudi v večjih finančnih družbah

Ljubljana, 27. aprila - V Sindikatu finančnih organizacij Slovenije si želijo, da bi pravico do kriznega dodatka ob epidemiji novega koronavirusa dejansko imeli vsi zaposleni, ki v tem času opravljajo delo. V skladu s protikoronskim zakonom so namreč iz vladnih ukrepov izvzeta podjetja iz finančne in zavarovalniške dejavnosti.