Ministra Počivalšek in Cigler Kralj na obisk v Velenje

Velenje, 27. aprila - Potem ko je kitajski lastnik Gorenja napovedal množična odpuščanja, bosta Velenje v torek obiskala ministra za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in za delo Janez Cigler Kralj. Sestala se bosta s tamkajšnjim podžupanom Petrom Dermolom ter predstavniki sindikata in sveta delavcev v Gorenju, so sporočili z velenjske občine.