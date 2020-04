V nekaterih krajih shodi protivladnih protestnikov

Ljubljana, 27. aprila - V Ljubljani, Mariboru in še nekaterih drugih krajih so se opoldne zbrale skupine protestnikov na protivladnih shodih. Nanje je pozvala Facebook skupina, imenovana Upor proti vladi Republike Slovenije 27.4. Na Trgu republike v Ljubljani se je zbralo več sto ljudi. Med drugim so pozivali k ureditvi razmer v Sloveniji in odstopu premiera Janeza Janše.