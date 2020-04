V Sloveniji med umrlimi za covidom-19 doslej več žensk

Ljubljana, 27. aprila - Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v Sloveniji med umrlimi za covidom-19 do vključno nedelje več žensk kot moških. Velika večina smrti je bila v starostni skupini nad 85 let, kjer je sicer tako med okuženimi kot med umrlimi občutno več žensk kot moških. V skupini mlajših od 45 let do zdaj ni bilo smrtnih žrtev.