V nedeljo po ena nova okužba v šestih občinah

Ljubljana, 27. aprila - V nedeljo so porast števila okužb s po enim novim okuženim z novim koronavirusom zabeležili v šestih občinah, in sicer v Šmarju pri Jelšah, Kranju, Slovenski Bistrici, Črnomlju, Lenartu in Beltincih. Občin s potrjenimi primeri je še naprej 153, občin z dvema ali več potrjenimi okužbami pa je 110.