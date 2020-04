Cena ameriške nafte spet v prostem padu

Singapur, 27. aprila - Hitro polnjenje skladiščnih zmogljivosti je danes pognalo cene ameriške nafte vnovič navzdol. Trgovci so povedali, da so rezervoarji na glavnem dobavnem terminalu za ameriško nafto Cushing v ameriški zvezni državi Oklahoma sicer napolnjeni zgolj 70-odstotno, vendar pa so preostale zmogljivosti že vse oddane.