V okviru vseslovenske raziskave prvi novo odkriti primer okužbe z novim koronavirusom

pripravil Matej Luzar

Ljubljana, 26. aprila - V okviru vseslovenske raziskave so v soboto odkrili prvi novo odkriti aktivni primer okužbe z novim koronavirusom, in to v vzorcu preiskovanca iz Severovzhodne Slovenije. Ob 794 opravljenih testih so sicer potrdili osem novih okužb. V Slovenijo so se medtem danes s Kosova vrnili trije okuženi vojaki.