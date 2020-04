V okviru vseslovenske raziskave prvi novo odkriti primer okužbe z novim koronavirusom

Ljubljana, 26. aprila - V okviru vseslovenske raziskave so odkrili prvi na novo odkriti aktivni primer okužbe z novim koronavirusom, in sicer v vzorcu preiskovanca iz Severovzhodne Slovenije, je sporočil predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Kot je za STA pojasnil Milan Krek z NIJZ, so ga epidemiologi že obiskali in poiskali tudi stike.