Jadralni padalec si je med zasilnim pristankom poškodoval hrbtenico

Ljubljana, 26. aprila - V bližini Ljubljane je danes prišlo že do druge nesreče jadralnega padalca v teh dneh. Malo čez 12. uro je v naselju Vnajnarje blizu meje z litijsko občino zaradi nenadnega sunka vetra zasilno pristal padalec in pri tem utrpel poškodbo hrbtenice. Poškodovanca so oskrbeli reševalci in ga prepeljali v ljubljanski klinični center.