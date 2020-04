Prva okužba z novim koronavirusom tudi v radovljiškem domu starostnikov

Radovljica, 26. aprila - V radovljiškem domu starostnikov so v soboto potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Okužbo so odkrili pri stanovalki doma, ki je že na zdravljenju v bolnišnici na Golniku. Po potrditvi okužbe so testirali tudi sostanovalke okužene in vse zaposlene v domu. Vsi testi pa so negativni, so danes objavili na spletni strani Občine Radovljica.