ILO: Pandemija najbolj uničujoča za turizem in avtomobilsko industrijo

Ženeva, 26. aprila - Pandemija koronavirusa resno ogroža proizvodnjo in storitve, posledično pa delovna mesta po vsem svetu. Posebej sta na udaru turizem in avtomobilska industrija, so opozorili v Mednarodni organizaciji dela (ILO). Turizem bi se lahko skrčil do 70 odstotkov, v avtomobilski industriji pa bi lahko samo v EU delo izgubilo 1,1 milijona ljudi.