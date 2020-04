V raziskavi o razširjenosti koronavirusa odvzetih že več kot 1000 vzorcev

Ljubljana, 25. aprila - Do danes so v raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji odvzeli že več kot 1000 vzorcev. Kot kažejo zadnji podatki na spletni strani inštituta, so do 18.30 odvzeli 1029 vzorcev, od 3000 povabljenih pa je vabilo do zdaj sprejelo 1305 oseb.