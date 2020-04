V Drašičih ogenj uničil skedenj, streho stanovanjske hiše in štiri vozila

Metlika, 25. aprila - V Drašičih v Občini Metlika je zjutraj izbruhnil požar, ki je povzročil znatno škodo v hlevu, skednju in na ostrešju stanovanjske hiše. Med drugim sta zgoreli tudi dve osebni vozili, dve motorni kolesi in več kmetijskih priključkov. Eno govedo je zaradi opeklin oskrbel veterinar, so sporočili iz centra za obveščanje.