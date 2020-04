Po umiritvi strasti v Ljutomeru jih znova razvnemajo v svetu zavoda

Ljutomer, 25. aprila - Po četrtkovem obisku ministra Tomaža Gantarja in umiritvi razmer v ljutomerskem domu starejših občanov, ko je vodstvo pristalo, da bo upoštevalo strokovna navodila bolnišnice, so strasti znova razvneli člani sveta zavoda. Eden od članov je namreč brez vednosti ostalih poslal sporočilo za javnost o domnevnih anonimkah in neresničnih trditvah.