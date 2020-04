DNS vlado poziva k izplačilu sredstev iz medijskega razpisa v celoti

Ljubljana, 25. aprila - Društvo novinarjev kulturno ministrstvo in vlado poziva, naj zagotovi izplačilo pogodbeno že dodeljenih sredstev iz medijskega razpisa, kot je še konec marca napovedal minister za kulturo Vasko Simoniti, in poleg ukrepov iz protikoronskih zakonov, ki veljajo za vse gospodarske družbe, sprejme tudi paket pomoči medijem, so zapisali v društvu.