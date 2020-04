Ministrstvo kulturo čaka na prve zahtevke po razpisu na področju medijev

Ljubljana, 25. aprila - Ministrstvo za kulturo bo na osnovi javnega razpisa na področju medijev izplačalo do 30 odstotkov sredstev dodeljenih sredstev, ko bodo začeli prihajati prvi zahtevki z dokazili za izplačilo, so sporočili z ministrstva. Poudarili so, da si bodo prizadevali, da bodo posegi v proračun ministrstva čim manjši oz. da jih ne bo.