Newyorški borzni indeksi v minulem tednu nazadovali

New York, 25. aprila - Osrednji borzni indeksi newyorških borz so v minulem tednu nazadovali, širši indeks Standard & Poor's 500 pa je prekinil niz dveh zaporednih tednov rasti. Na borzno trgovanje je skozi teden vplivalo nihanje cen nafte in upanja, da se bo morda kmalu začelo okrevanje po koronavirusu.