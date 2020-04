Tudi med prazniki prepovedano zbiranje in prehajanje občinskih meja

Ljubljana, 25. aprila - Tudi v teh predprazničnih in prazničnih dneh ostaja v veljavi odlok, ki zaradi epidemije novega koronavirusa prepoveduje zbiranje na javnih krajih in prehajanje občinskih meja. Kot so napovedali na policiji, bodo spoštovanje prepovedi preverjali tudi pred in med prvomajskimi prazniki. Prirejanje piknikov v naravi ni dovoljeno, so ob tem pojasnili.