S kolesarjenjem protestirali proti omejevanju svobode

Ljubljana, 24. aprila - S kolesarjenjem po središču Ljubljane se je v današnjih večernih urah več deset ljudi pridružilo protestu, organiziranem po družbenih omrežjih, proti omejevanju svobode v času epidemije novega koronavirusa. Nase so udeleženci opozarjali z zvonjenjem, nekateri so na kolesa pritrdili transparente, drugi so žvižgali.