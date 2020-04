Odslej na voljo tudi storitve zavarovalniških posrednikov in avtopralnic

Ljubljana, 25. aprila - Potem ko je vlada v petek določila nove izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, bodo danes lahko začeli delati še zavarovalniški posredniki in avtopralnice. Tudi ob sprostitvi teh storitev bo treba dosledno upoštevati priporočila Nacionalnega instituta za javno zdravje in navodila ministrstva za zdravje.