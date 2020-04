Ministrstvo napovedalo ukrepe za vnovičen zagon športa

Ljubljana, 24. aprila - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje pripravilo predlog novih ukrepov na področju športa, ki bi omogočilo vključevanje v vadbene in trenažne procese vsem registriranim športnikom. Predlog bo vlada najverjetneje obravnavala že ta konec tedna, so sporočili z ministrstva.