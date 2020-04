Starši si bodo nekoliko odpočili - začenjajo se prvomajske počitnice

Ljubljana, 25. aprila - Starši, ki so morali v šestih tednih izobraževanja na daljavo nuditi pomoč otrokom, si bodo lahko v prihodnjih dneh nekoliko odpočili. Začenjajo se namreč prvomajske počitnice, ki bodo trajale devet dni, vse do 4. maja. Kdaj bi se lahko učenci in dijaki znova vrnili v šolske klopi, bo sicer po napovedih ministrstva najverjetneje znano po praznikih.