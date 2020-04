Od sobote znova na delu zavarovalniški posredniki in avtopralnice

Ljubljana, 24. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji določila nove izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev. Od sobote bodo tako prebivalcem zaradi nujnosti sklepanja zavarovalnih pogodb na voljo storitve zavarovalniškega posredovanja, zeleno luč za odprtje svojih vrat pa so dobile tudi avtopralnice.