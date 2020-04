V četrtek sedem okužb z novim koronavirusom, ena nova smrt zaradi covida-19

Ljubljana, 24. aprila - V četrtek je bilo ob 1315 testiranjih potrjenih sedem okužb z novim koronavirusom, zabeležili pa so tudi eno novo smrtno žrtev, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 78 oseb, od teh jih je 24 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi. Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli 1373 potrjenih okužb, umrlo pa je 80 bolnikov s covidom-19.