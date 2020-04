Geneplanet: Izbrani smo bili zaradi zmožnosti zagotoviti dovolj zaščitne opreme ustrezne kakovosti

Ljubljana, 24. aprila - V družbi Geneplanet so v odzivu na navedbe, da je gospodarski minister Zdravko Počivalšek pri zavodu za blagovne rezerve posredoval, naj sklene posel s to družbo, poudarili, da so bili izbrani zato, ker so v zadovoljivem roku zmožni zagotoviti ustrezno kakovostno in zadostno količino opreme. Enako opremo dobavljajo tudi v druge države, so zatrdili.