Čez ukrepe za pomoč kmetijstvu tudi svet za kmetijstvo in podeželje

Ljubljana, 24. aprila - Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je članom sveta za kmetijstvo in podeželje predstavila odloke o nadomestilih zaradi izpada dohodkov v proizvodnji vina, prireji govejega mesa, v gozdarskem sektorju in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Člani sveta so podali več pripomb, med drugim glede višin nadomestil in zajetja prekratkega obdobja.