Podobnik: Glas v pogovoru z Zakrajškom sem povzdignil zaradi zamika pri dostavi mask

Ljubljana, 24. aprila - Marjan Podobnik (SLS) je potrdil, da je posredoval za angažiranje podjetja Dobnik Trade pri dobavi mask in da je "zelo povzdignil glas" v pogovoru z Antonom Zakrajškom. "To sem storil zaradi skrajne ogorčenosti, ker je zaradi zavlačevanja njegovih podrejenih prišlo do enomesečnega zamika pri dostavi kakovostnih mask po najugodnejši ceni," je dodal.