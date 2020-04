Klinika Golnik potrebuje statično sanacijo ali nadomestno gradnjo

Golnik, 25. aprila - Osrednji objekti Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik so bili zgrajeni pred več kot 70 leti in bi nujno potrebovali celovito prenovo. Prostorske težave bolnišnice so se še dodatno izrazile v epidemiji novega koronavirusa. Kot najboljšo rešitev pa vidijo v rušitvi stavbe infekcije in nadomestni gradnji.