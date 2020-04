Zaposleni v socialnih zavodih z mirnim protestom opozorili na neurejeno stanje

Radlje ob Dravi/Ajdovščina/Nova Gorica, 24. aprila - Zaposleni v več kot 70 domovih za starejše in zavodih za odrasle s posebnimi potrebami so se danes ob 13.30 zbrali pred domovi in z mirnim protestom opozorili, da jih pristojni v času spopadanja z epidemijo novega koronavirusa ne slišijo in da razmere niso urejene. Poudarili so, da domovi niso bolnišnice in da so njihovi stanovalci diskriminirani.