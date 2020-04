Preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme prevzel NPU

Ljubljana, 24. aprila - Preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme, ki je od začetka meseca intenzivno potekala na policiji, je danes prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki je uvedel predkazenski postopek. Preiskavo vodijo prednostno, že danes so opravili več razgovorov in zasegli poslovno dokumentacijo, so sporočili iz Generalne policijske uprave.