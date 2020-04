Na mariborski Glavni trg omejen dostop za vozila vsaj do jeseni

Maribor, 26. aprila - Obnova Glavnega trga in Koroške ceste v Mariboru se približuje koncu. Kot napovedujejo na občini, je do konca aprila predviden zaključek glavnine del na Glavnem trgu, na delu Koroške ceste proti glavni tržnici pa do konca maja. Končne odločitve o prometni ureditvi po obnovi še niso sprejeli, bo pa omejen dostop za vozila vsaj do konca poletja.