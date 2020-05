Ljubljanski gasilci med epidemijo z enakim številom intervencij kot pred njo

Ljubljana, 9. maja - V ljubljanski gasilski brigadi v povprečju letno opravijo okoli šest intervencij dnevno. Zaradi ukrepov ob epidemiji bi pričakovali, da jih bo manj, a temu po besedah Roberta Okorna ni tako. Do sredine tedna so posredovali 295-krat, kar je skoraj enako kot v enakem obdobju lani. Največkrat so gasili požare, saj so ti porasli za kar 48 odstotkov.