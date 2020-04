V hrvaški Istri poleti 12 kilometrov nove avtoceste

Zagreb, 25. aprila - Na avtocesti v hrvaški Istri bodo letos poleti predvidoma odprli 12 kilometrov nove avtoceste med odcepoma Pazin in Cerovje. Preostalih 16 kilometrov avtoceste med Cerovjem in predorom Učka pa naj bi zgradili prihodnje leto, je napovedal hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković.