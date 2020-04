V raziskavi o razširjenosti koronavirusa na 622 vzorcih potrdili eno okužbo

Ljubljana, 24. aprila - Do danes so v raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji na 622 vzorcih okužbo z virusom potrdili pri eni osebi, ki je bila predhodno že diagnosticirana pred enim mesecem, je sporočil predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Na terenu pa so danes prvič ekipe, usposobljene za delo z otroki.